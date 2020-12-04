Собянин объявил о начале вакцинации от COVID-19 в Москве
По словам столичного мэра, среди желающих сделать прививку — учителя, врачи, соцработники, «те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью».
Сергей Собянин
Прививочные пункты заработают в Москве 5 декабря.
По словам Собянина, среди желающих сделать прививку — учителя, врачи, соцработники, «те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью».
Мэр отметил, что перечень расширится по «мере поступления больших партий вакцины»