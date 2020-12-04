Собянин объявил о начале вакцинации от COVID-19 в Москве

По словам столичного мэра, среди желающих сделать прививку — учителя, врачи, соцработники, «те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью».

Сергей Собянин объявил о начале вакцинации от COVID-19 в Москве. В пятницу, 4 декабря, в своем блоге столичный мэр рассказал, что за пять часов на прививки записали пять тысяч горожан.

Прививочные пункты заработают в Москве 5 декабря.

По словам Собянина, среди желающих сделать прививку — учителя, врачи, соцработники, «те, кто сегодня больше всего рискуют своим здоровьем и жизнью».

Мэр отметил, что перечень расширится по «мере поступления больших партий вакцины»