Синоптики предупредили об аномальном холоде в европейской части России

В ряде регионов европейской части России ожидаются аномальные морозы с температурой ниже нормы на 7-10 градусов. Об этом передает
Специалист отметил, что похолодание ожидается 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл.
Также аномальный холод ожидается в Волгоградской области, на побережье Волги, где температура будет ниже климатической нормы на 10-15 градусов.
По словам Вильфанда, в Пензенской области температура будет ниже климатической нормы на 9-10 градусов.
Специалист добавил, что отклонения от нормы являются опасным явлением и требуют подготовки коммунальных служб и медиков.
«Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», — подчеркнул Вильфанд.
По его словам, в центральной части России температура будет на 1-2 градуса ниже нормы.