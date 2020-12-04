Синоптики предупредили об аномальном холоде в европейской части России

Похолодание ожидается 4-8 декабря. В некоторых регионах температура будет ниже климатической нормы на 9-10 градусов.

В ряде регионов европейской части России ожидаются аномальные морозы с температурой ниже нормы на 7-10 градусов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Специалист отметил, что похолодание ожидается 4-8 декабря в Нижегородской и Кировской областях, Мордовии и Марий Эл.

Также аномальный холод ожидается в Волгоградской области, на побережье Волги, где температура будет ниже климатической нормы на 10-15 градусов.

По словам Вильфанда, в Пензенской области температура будет ниже климатической нормы на 9-10 градусов.

Специалист добавил, что отклонения от нормы являются опасным явлением и требуют подготовки коммунальных служб и медиков.

«Начинаются обморожения. Это по-настоящему тревожная информация», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, в центральной части России температура будет на 1-2 градуса ниже нормы.