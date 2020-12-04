Рязанский вице-губернатор посетил «красные» зоны с «ковидными» больными

Политик обсудил с медиками наличие препаратов для лечения коронавируса, оснащение больниц и обеспечение средствами индивидуальной защиты. Вице-губернатор поблагодарил врачей и медсестер за работу и пожелал пациентам скорейшего выздоровления.

Рязанский вице-губернатор Игорь Греков посетил «красные» зоны больниц с «ковидными» больными. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщил столичный оперштаб.

Греков проверил специализированные отделения на базе городских больниц №11 и 4, областной клинической детской больницы имени Дмитриевой и в областной клинической психиатрической больнице имени. Политик обсудил с медиками наличие препаратов для лечения коронавируса, оснащение больниц и обеспечение средствами индивидуальной защиты.

Вице-губернатор поблагодарил врачей и медсестер за работу и пожелал пациентам скорейшего выздоровления.

Напомним, накануне Греков побывал в Михайловском межмуниципальном центре, рязанской больнице №10, БСМП, ОКБ имени Семашко.