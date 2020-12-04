Рязанец угрожал убить любовницу половником из-за историй о ее прошлом
На рязанца завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.
Житель Михайлова угрожал убить любовницу половником из-за историй о ее прошлом. Об этом
30-летняя горожанка, ее любовник и подруга пили спиртное и общались. Женщины делились воспоминаниями.
«Когда мужчина употребил большое количество алкоголя, то подумал, что, судя по услышанным историям, его сожительница и ее подруга вели разгульный образ жизни, который не подобает приличным дамам, — рассказала пресс-служба. — Этот вывод разозлил хозяина дома, он решил прервать поток воспоминаний — взял половник с кухонного стола и пригрозил сожительнице убийством».
Гостья вызвала полицейских.
На рязанца завели дело по части 1 статьи 119 УК («Угроза убийством»). Ему грозит до двух лет тюрьмы.