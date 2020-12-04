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Рязанцы cмогут посмотреть все фильмы MARVEL в онлайн-кинотеатре МТС ТВ
В каталоге МТС ТВ собраны все фильмы киновселенной MARVEL, а также киносерия «Люди Икс», включая новинку этого года — экшен-триллер «Новые мутанты». Полная коллекция киновселенной MARVEL доступна в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

Рязанцы могут посмотреть все фильмы MARVEL в онлайн-кинотеатре МТС ТВ. Об этом сообщили в МТС.

В каталоге МТС ТВ собраны все фильмы киновселенной MARVEL, а также киносерия «Люди Икс», включая новинку этого года — экшен-триллер «Новые мутанты».

В онлайн-кинотеатре МТС ТВ зрители могут посмотреть все самые популярные фильмы от MARVEL: «Железный человек», «Невероятный Халк», «Железный человек 2», «Тор», «Первый мститель» и «Мстители», «Железный человек 3», «Тор: Царство тьмы», «Первый мститель: Другая война», «Стражи Галактики», «Мстители: Эра Альтрона» и «Человек-муравей», «Первый мститель: Противостояние», «Доктор Стрэндж», «Стражи Галактики. Часть 2», «Человек-паук: Возвращение домой», «Тор: Рагнарёк», «Черная пантера», «Мстители: Война бесконечности», «Человек-муравей и Оса», «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал».

Кроме того, в онлайн-кинотеатре состоялась премьера последнего фильма киносерии «Люди Икс» — «Новые мутанты». По сюжету подростков изучают в специализированной больнице из-за их сверхспособностей. Воспоминания, спровоцированные докторами, возвращают детей к моментам, которые вызывали мутации, и героям начинает казаться, что те ужасающие события снова становятся реальностью и угрожают им. Актерская команда нового экшен-триллера состоит из уже известных актеров: Мэйси Уильямс, Аня Тейлор-Джой, Чарли Хитон и Алисе Брага, а также Генри Зага и Блю Хант.

Для ценителей киносерии «Люди Икс» в каталоге МТС ТВ доступны фильмы: «Люди Икс 2», «Люди Икс: Последняя битва», «Люди Икс: Начало. Росомаха», «Люди Икс: Первый класс», «Росомаха: Бессмертный», «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис», «Логан», «Люди Икс: Темный Феникс».

Полная коллекция киновселенной MARVEL и киносерия «Люди Икс» уже доступна в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

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