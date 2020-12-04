\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 04
-4°
Сбт, 05
-5°
Вск, 06
-4°
ЦБ USD 74.25 -0.95 05/12
ЦБ EUR 90.26 -0.93 05/12
Нал. USD 74.23 / 76.2 12:45
Нал. EUR 90.31 / 90.75 12:45
Новости
Коронавирус
Публикации
В рязанском отделении Сбербанка рассказали, как взять потребительский...
Отличие потребительского кредита от ипотеки в том, что...
1 час назад
282
Обзор 5-го тура «Лиги Надежды» НХЛ
Традиционное соперничество «Техкомплекта» и десантников...
Вчера 13:21
2 221
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
2 декабря 13:02
4 030
Заработать миллиард или спасти мир? Тест, который раскроет ваш потенци...
Говорят, чтобы прийти к успеху, нужно оказаться в нужно...
Вчера 10:10
3 676
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
«Ростелеком. Лицей» открыл бесплатный доступ к теоретическим материалам школьной программы
В сервисе появился новый раздел «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов. «Учебник» будет пополняться новыми курсами и лекциями от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

В цифровом сервисе образования «Ростелеком. Лицей» появился новый раздел «Учебник», в котором собраны теоретические материалы по школьной программе и большая коллекция конспектов из развивающих курсов. Об этом рассказали в компании.

«Учебник» доступен бесплатно и без регистрации. В новом разделе представлены обязательные школьные предметы: математика, русский язык и английский язык за 5-11 классы, а также подготовительные курсы к ОГЭ и ЕГЭ по профильной математике и русскому языку.

В дополнение к школьной программе на портале также доступна теоретическая часть развивающих курсов по маркетингу, ментальной арифметике, робототехнике, интернету вещей, виртуальной реальности, блокчейну и другим познавательным темам. «Учебник» будет пополняться новыми курсами и лекциями от преподавателей ведущих образовательных учреждений России.

«Процесс обучения в „Лицее“ стал еще комфортнее благодаря новому разделу „Избранное“. Понравившиеся уроки можно сохранять в одном разделе и возвращаться к их изучению в любое время в один клик», — рассказали в «Ростелекоме».

В компании отметили, что «Лицей» — это образовательная онлайн-платформа «Ростелекома», которая объединяет уроки по всей школьной программе с 1 по 11 класс и курсы по развитию. Уроки разработаны преподавателями из ведущих вузов России в соответствии со ФГОС. К каждому уроку прилагается тест и тренажер на закрепление материала, есть интерактивные подсказки и советы. Платформа отслеживает и показывает родителям прогресс ученика. «Лицей» помогает закрыть пробелы в знаниях и подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. В разделе «Развивающие курсы» собраны курсы по профориентации, обучающие мультфильмы, тренажеры на развитие мышления и много другое.

Весь образовательный и развивающий контент доступен в «Лицее» по подписке за 199 рублей в месяц. Подробности по ссылке.