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После ДТП со школьным автобусом на Кубани Любимов обратился к рязанцам
В результате ДТП перевернулся школьный автобус. Губернатор призвал не допустить подобного.

После ДТП со школьным автобусом, произошедшего 3 декабря на трассе в Краснодарском крае, губернатор Николай Любимов обратился к рязанцам. Сообщение появилось на странице главы региона «ВКонтакте».

Губернатор призвал не допустить подобного.

«Поручил главам администраций муниципалитетов проверить состояние транспортных средств, которые перевозят детей. Водительский состав должен неукоснительно соблюдать ПДД, а главное, понимать огромную ответственность за безопасность наших детей», — говорится в сообщении Любимова.

Отметим, в Краснодарском крае в результате столкновения с легковушкой перевернулся школьный автобус с учениками. Пострадали два водителя и четверо несовершеннолетних пассажиров, передает «Коммерсант».

Фото «Кубань 24»