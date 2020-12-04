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Полиция обратилась к рязанским автовладельцам
В полиции отметили, что в случае ДТП летние шины, установленные на машине, будут квалифицироваться как сопутствующее нарушение ПДД. Поездки на летней шине запрещаются с декабря по февраль.

Рязанских водителей призвали установить зимние шины на автомобили. Сообщение опубликовано на сайте региональнго управления МВД.

В полиции отметили, что в случае ДТП летние шины, установленные на машине, будут квалифицироваться как сопутствующее нарушение ПДД.

В сообщении добавили, что поездки на летней шине запрещаются с декабря по февраль.