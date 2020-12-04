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Оперштаб: в тяжелом состоянии находятся 62 рязанца с COVID-19
Всего в больницах лечат 536 «ковидных» пациентов. Состояние 77 врачи оценивают как удовлетворительное, 397 пациента — средней степени тяжести.

В тяжелом состоянии находятся 62 рязанца с COVID-19. Из них 19 подключены к аппаратам ИВЛ, сообщил в пятницу, 4 декабря, оперштаб при региональном правительстве.

Всего в больницах лечат 536 «ковидных» пациентов. Состояние 77 врачи оценивают как удовлетворительное, 397 пациента — средней степени тяжести.