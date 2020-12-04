На ярмарке в Рязани нашли опасную «молочку»

Нарушения выявили на ярмарке около ЦНТИ на улице Крупской 28 ноября. На виновных возбудили дела по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Им выдали предписания об утилизации продукции.

На ярмарке в Рязани нашли молочную продукцию без сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Нарушения выявили на ярмарке около ЦНТИ на улице Крупской 28 ноября. На виновных возбудили дела по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Им выдали предписания об утилизации продукции.

Фото с сайта Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям