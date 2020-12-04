На улице Гагарина запретят левый поворот на 4-ю Линию

Новая схема движения начнет действовать с 25 декабря. Напомним, 2 ноября, на перекрестке произошло ДТП с участием машины реанимации. Погиб человек.

На улице Гагарина запретят левый поворот на 4-ю Линию. Об этом сообщает сайт мэрии.

Новая схема движения начнет действовать с 25 декабря. Изменения вносятся «в целях увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении.

Напомним, 2 ноября, на перекрестке произошло ДТП с участием машины реанимации. Погиб человек.