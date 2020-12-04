На Кузбассе передали в суд дело насильника падчерицы

Следствие Кемеровской области завершило расследование дела 43-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании падчерицы. В процессе расследования выяснилось, что кроме того отчим заставлял девушку пить спиртное.

Следствие Кемеровской области завершило расследование дела 43-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании падчерицы. Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщает VSE42.

По версии следствия, с мая 2019-го по январь 2020 года обвиняемый насиловал свою падчерицу. 16-летняя девушка боялась побоев и ничего не говорила матери. После очередного случая потерпевшая решилась рассказать ей, и мать обратилась в полицию. В процессе расследования выяснилось, что кроме того отчим заставлял девушку пить спиртное.

Проведена психолого-психиатрическая экспертиза, обвиняемый признан вменяемым. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего рассмотрения.

Фото: VSE42