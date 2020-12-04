Мощность одной из рязанских лабораторий по тестированию на COVID-19 утроили

Речь идет о лаборатории кожвендиспансера. Там заработало новое оборудование, которое позволяет делать до двух с половиной тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в неделю.

Мощность одной из рязанских лабораторий по тестированию на COVID-19 утроили. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве в пятницу, 4 декабря.

Речь идет о лаборатории кожвендиспансера. Там заработало новое оборудование, которое позволяет делать до двух с половиной тысяч ПЦР-тестов на коронавирус в неделю.

«Новый процессор магнитных частиц King Fisher Flex позволяет проводить автоматически обработку 96 биообразцов за цикл в течение 1,5 часа, — пояснил оперштаб .- Это дает тройное преимущество перед ручной обработкой. Кроме этого, выделение и очистка образцов происходит с минимальным участием оператора, что позволяет снизить влияние человеческого фактора в ходе исследовательского процесса».

Программное обеспечение системы дает возможность настраивать его не только на имеющиеся, но и на будущие тест-системы. Дополнительного обучения специалистов для этого не нужно.