Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 5-6 декабря

Предлагаем вам наш традиционный обзор культурных мероприятий на выходные. В Рязанском музыкальном театре продолжаются показы мюзикла «12 стульев» по мотивам одноименного произведения Ильфа и Петрова. Нестареющую классику можно увидеть и на подмостках другого рязанского театра — Театра юного зрителя на Соборной, где 5 декабря состоится показ спектакля «Ромео и Джульетта».

Предлагаем вам наш традиционный обзор культурных мероприятий на выходные.

В Рязанском музыкальном театре продолжаются показы мюзикла «12 стульев» по мотивам одноименного произведения Ильфа и Петрова. Нестареющую классику можно увидеть и на подмостках другого рязанского театра — Театра юного зрителя на Соборной, где 5 декабря состоится показ спектакля «Ромео и Джульетта».

Арт-пространство Fabrika приглашает всех любителей винила 5 декабря на Good Stuff Day. В концертном зале филармонии 5 декабря выступит Рязанский народный хор с программой-спектаклем на военную тематику «Песню свою отправляя в полет, — помните!». В клубе Old Tatoo Bar 5 декабря пройдет рэп-фестиваль «Небаттл», а 6 декабря здесь же выступит с сольным концертом одна из старейших рязанских групп — «ОГП».

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».