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Инженер-лаборант РНПК победила в международном конкурсе «Премия МИРа»
В мероприятии поучаствовали 500 номинантов из 70 регионов России и 17 зарубежных стран. Проект лаборанта РНПК был посвящен поиску оптимальной технологии утилизации осадков сточных вод.

Инженер-лаборант экологической лаборатории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернего общества НК «Роснефть», Мария Мельникова стала победителем международного конкурса «Премия МИРа» в номинации «Экологическая ответственность».

В мероприятии поучаствовали 500 номинантов из 70 регионов России и 17 зарубежных стран.

Проект лаборанта РНПК был посвящен поиску оптимальной технологии утилизации осадков сточных вод. На решение этой задачи Марии понадобилось 2,5 года.

«Мария — девушка целеустремленная и увлеченная профессией, — рассказал начальник экологической лаборатории Маргарита Лексина. — Она пришла к нам в лабораторию три с половиной года назад после окончания бакалавриата профильного направления в РГРТУ и, уже работая, окончила магистратуру. Работу над проблемой утилизации осадков сточных вод (ОСВ) Маша начала еще молодым специалистом, представила свой проект на НТК-2019 и заняла первое место. А перед этим в течение полутора лет Мария вместе со своим наставником — инженером-лаборантом Дарьей Утюговой проводила апробацию технологии утилизации почвогрунта в лабораторных условиях, в результате чего был получен его идеальный состав, удовлетворяющий экологическим требованиям российского законодательства. В настоящее время данным способом утилизируется заводской ОСВ, что положительно влияет на экологию региона».

Премия МИРа — ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества. Конкурс проводится с 2012 года Общероссийской молодежной общественной организацией «МИР». Премия МИРа за добрые дела, общественные инициативы, волонтерство, благотворительность и другую деятельность на благо общества носит статус международного конкурса.

РНПК предоставляет своим сотрудникам возможности для развития и роста. Поступившие на работу могут развиваться по специальной корпоративной программе, по которой молодые специалисты развивают корпоративные и управленческие компетенции, участвуют в научно-технических конференциях и других проектах. Более опытные работники проходят специальные курсы по повышению профессиональной квалификации в Учебном центре РНПК.