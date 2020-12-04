Хубезов призвал снять с медработников часть нагрузки

Хубезов разделил работу в этой сфере на две части: немедицинскую (экология, животные, социальная сфера) и медицинскую. Он призвал снять с медработников всю немедицинскую нагрузку.

В облдуме обсудили работу волонтеров в Рязанской области. Первый зампред облдумы Дмитрий Хубезов отметил, что в этом направлении необходимо развивать работу.

Хубезов разделил работу в этой сфере на две части: немедицинскую (экология, животные, социальная сфера) и медицинскую.

«Можно выделить несколько сегментов, где наиболее востребована помощь волонтеров. Это колл-центры на базе рязанских клиник и поликлиник, где численность волонтеров составляет более 90%. По сути медработники являются только координаторами этой деятельности. То же самое должно быть и у вас в районах, — обратился Дмитрий Хубезов к представителям муниципалитетов, — Необходимо снять с медицинских работников всю немедицинскую нагрузку, что позволит им заниматься своим непосредственным делом — лечением, диагностикой и диспансерным наблюдением пациентов».

Он выделил и такое направление, как автоволонтерство. По его мнению, ни один врач, ни одна медсестра не должны сегодня ходить пешком на вызовы. Хубезов призвал организовать доставку медработников к пациентам. Одним из важных аспектов он назвал доставку лекарств, которые сейчас выделяются коронавирусным больным по рецептам бесплатно.

«У нас в области сейчас активно развивается волонтерство в „красной зоне“ — самая опасная часть деятельности добровольцев, требует особых условий работы и условий регламента, где все должно быть четко прописано. Это уже другой уровень волонтерства, когда человеку необходимо как минимум выбирать две недели, чтобы он заходил четко по установленному графику и выполнял те функции, которые строго регламентированы», — резюмировал первый заместитель председателя областной думы.