Для родителей рязанских школьников проведут онлайн-собрание

Темой собрания будет государственная итоговая аттестация в школах региона для учащихся 9 и 11 классов в 2021 году. На вопросы родителей ответят в режиме онлайн.

7 декабря в группе « Рязанская область » «ВКонтакте» пройдет родительское собрание в режиме онлайн. Об этом сообщили в Рязанском институте развития образования.

Темой собрания будет государственная итоговая аттестация в школах региона для учащихся 9 и 11 классов в 2021 году.

На вопросы родителей в режиме онлайн ответят министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, ректор Института развития образования Андрей Кашаев, представитель Роспотребнадзора, секретарь приемной комиссии РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Перехватов.

Время начала трансляции — 15:00.