Для родителей рязанских школьников проведут онлайн-собрание
Темой собрания будет государственная итоговая аттестация в школах региона для учащихся 9 и 11 классов в 2021 году. На вопросы родителей ответят в режиме онлайн.
7 декабря в группе «
Темой собрания будет государственная итоговая аттестация в школах региона для учащихся 9 и 11 классов в 2021 году.
На вопросы родителей в режиме онлайн ответят министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, ректор Института развития образования Андрей Кашаев, представитель Роспотребнадзора, секретарь приемной комиссии РГУ имени С.А. Есенина Дмитрий Перехватов.
Время начала трансляции — 15:00.