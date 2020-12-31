В Сасове сбили женщину

Инцидент произошел в среду, 30 декабря, около городской поликлиники. По предварительной версии, 73-летняя женщина переходила дорогу не по правилам и ее сбила легковушка под управлением 51-летнего мужчины. Женщину доставили в больницу.