Видео: в Рязани автобус чуть не сбил людей на остановке
На кадрах видно, что автобус решил «подрезать» маршрутку, которая ехала параллельно. Водитель автобуса не справился с управлением и его занесло, развернув на 180 градусов.
В Рязани автобус чуть не сбил людей на остановке. Соответствующий ролик разместили в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».
Инцидент произошел 24 декабря, однако опубликовали его только 31 декабря. На кадрах видно, что автобус решил «подрезать» маршрутку, которая ехала параллельно. Водитель автобуса не справился с управлением и его занесло, развернув на 180 градусов.