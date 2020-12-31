В Рязанской области зарегистрировали 139 новых случаев коронавируса

Всего число заболевших в регионе достигло 18 158. Выздоровели 146 человек, с начала пандемии вылечились 16 616. За сутки скончались трое, всего — 159.

В Рязанской области зарегистрировали 139 новых случаев коронавируса. Об этом в четверг, 31 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших в регионе достигло 18 158. Выздоровели 146 человек, с начала пандемии вылечились 16 616. За сутки скончались трое, всего — 159.

В России зарегистрировали за сутки 27 747 случаев заражения в 85 регионах. С начала пандемии заболели 3 159 297 человек.

За сутки выписали 28 922 человек, за весь период — 2 554 340.

За последние сутки умерли 593 человек, за весь период — 57 019.