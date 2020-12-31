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В Рязанской области из-за снегопада ухудшится видимость на дорогах
С 1 по 3 января в Рязанской области синоптики прогнозируют снег, с ухудшением видимости на дорогах до 400-600 метров. Дорожники обещают вести дежурство на трассах в круглосуточном режиме.

В Рязанской области из-за снегопада ухудшится видимость на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва-Волгоград со ссылкой на Гидрометцентр.

С 1 по 3 января в Рязанской области синоптики прогнозируют снег, с ухудшением видимости на дорогах до 400-600 метров.

Дорожники обещают вести дежурство на трассах в круглосуточном режиме.