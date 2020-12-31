Следователи назвали новую причину смерти рязанки в Канищеве
В СУ СКР по Рязанской области сообщили, что к гибели женщины привел сердечный приступ. Ранее очевидцы, рассказали, что женщина споткнулась и упала.
Следователи назвали новую причину смерти рязанки в Канищеве. В СУ СКР по Рязанской области сообщили, что к гибели женщины привел сердечный приступ.
Ранее очевидцы, рассказали, что женщина споткнулась и упала.
Напомним, тело женщины обнаружили в среду, 30 декабря, около спорткомплекса «Дельфин» на улице Интернациональной.