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Рязанец получил 10 лет колонии за убийство жены
По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая в одной из квартир в Рязани подсудимый распивал спиртное с сожительницей и знакомым. Из-за конфликта по поводу просмотра телевизора между подсудимым и его женой, последняя оскорбила супруга.

Московский районный суд Рязани вынес приговор мужчине, который жестоко убил сожительницу. Об этом сообщает сайт областной прокуратуры.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая в одной из квартир в Рязани подсудимый распивал спиртное с сожительницей и знакомым. Из-за конфликта по поводу просмотра телевизора между подсудимым и его женой, последняя оскорбила супруга.

«В ответ на это подсудимый взял нож и ударил им сожительницу в шею, а затем нанес еще два удара в область половых органов. От массивной кровопотери, вызванной колото-резаными ранениями шеи с повреждением, в том числе сонной артерии, внутренней яремной вены, потерпевшая скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Подсудимому назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.