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Рязанцы пожаловались на новогодний ажиотаж в торговых центрах
По словам автора, в супермаркете «Ашан» в ТЦ «Премьер» образовались огромные очереди. Также очевидцы пожаловались на «забитую парковку». В комментариях отмечается, что подобный ажиотаж наблюдается практически во всех магазинах в Рязани.

Рязанцы пожаловались на новогодний ажиотаж в торговых центрах. Соответствующее сообщение опубликовали в соцсетях в четверг, 31 декабря.

По словам автора, в супермаркете «Ашан» в ТЦ «Премьер» образовались огромные очереди. Также очевидцы пожаловались на «забитую парковку».

В комментариях отмечается, что подобный ажиотаж наблюдается практически во всех магазинах в Рязани.