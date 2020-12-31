Рязанцы пожаловались на новогодний ажиотаж в торговых центрах

По словам автора, в супермаркете «Ашан» в ТЦ «Премьер» образовались огромные очереди. Также очевидцы пожаловались на «забитую парковку». В комментариях отмечается, что подобный ажиотаж наблюдается практически во всех магазинах в Рязани.