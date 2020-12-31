Рязанка выиграла в новогоднем выпуске «Поля чудес»

Зоотехник Татьяна Чупина из Рыбновского района, стала победителем новогоднего выпуска «Поля чудес» на Первом канале. В качестве приза она выбрала снегоход и швейную машину. От суперигры она отказалась.

Зоотехник Татьяна Чупина из Рыбновского района, стала победителем новогоднего выпуска «Поля чудес» на Первом канале. Эфир показали в среду, 30 декабря.

Передачу посвятили году Быка, а участниками выпуска стали животноводы из девяти регионов: Рязанской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Московской, Орловской областей, Алтайского края, Татарстана и Удмуртии.

Чупина выиграла игру, ответив на вопрос финала: «Как раньше называли колокольчик на шее коровы»? Она назвала правильный ответ: «болтарь».

В качестве приза она выбрала снегоход и швейную машину. От суперигры она отказалась.