Очевидцы рассказали причину гибели рязанки в Канищеве

По словам очевидцев, пожилая женщина споткнулась и упала. Когда женщину подняли, она была еще живой, но тяжело дышала. Ей вызвали скорую, однако приехавшие медики констатировали смерть. Отмечается, что женщина пролежала на месте гибели около четырех часов.