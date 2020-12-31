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Очевидцы рассказали причину гибели рязанки в Канищеве
По словам очевидцев, пожилая женщина споткнулась и упала. Когда женщину подняли, она была еще живой, но тяжело дышала. Ей вызвали скорую, однако приехавшие медики констатировали смерть. Отмечается, что женщина пролежала на месте гибели около четырех часов.

Очевидцы рассказали причину гибели рязанки в Канищеве. Тело женщины обнаружили в среду, 30 декабря, около спорткомплекса «Дельфин» на улице Интернациональной.

По словам очевидцев, пожилая женщина споткнулась и упала. Когда женщину подняли, она была еще живой, но тяжело дышала. Ей вызвали скорую, однако приехавшие медики констатировали смерть. Отмечается, что женщина пролежала на месте гибели около четырех часов.