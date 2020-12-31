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Любимов записал видеопоздравление для жителей Рязанской области
Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть сбудутся наши мечты и надежды на лучшее, пусть в каждом доме царят радость и любовь, — написал на странице губернатор.

Николай Любимов записал видеопоздравление для жителей Рязанской области. Его он разместил в четверг, 31 декабря, у себя на странице «ВКонтакте».

«Дорогие друзья! 2020 год уходит. Он был непростым, но испытания, с которыми мы столкнулись, сплотили нас. Многие планы нам пришлось изменить, от чего-то пришлось отказаться. Но год был богат не только на испытания, но и на замечательные события и достижения. Поздравляю всех с наступающим Новым годом! Пусть сбудутся наши мечты и надежды на лучшее, пусть в каждом доме царят радость и любовь. С праздником!», — написал на странице губернатор.