Фоторепортаж: как Рязань украсили к 2021 году

Накануне Нового года журналисты РЗН. инфо прогулялись по улицам Ленина, Почтовой, Соборной, площади Театральной. А также побывали возле рязанского Кремля, нового ЗАГСа на Московском и Дворца культуры в Приокском.

Накануне Нового года журналисты РЗН. инфо прогулялись по улицам Ленина, Почтовой, Соборной, площади Театральной. А также побывали возле рязанского Кремля, нового ЗАГСа на Московском и Дворца культуры в Приокском.

Так, фигуры Деда Мороза и Снегурочки появились в «Наташкином парке». Там же установили несколько арт-объектов — медведицу с медвежатами и квартет снеговиков-музыкантов. На площади Театральной — традиционно светящийся фонтан, деревья со светодиодами и праздничные гирлянды.

Почтовую снова украсила вывеска «Рязань 2021» и бессменное «звездное небо». На площади Ленина, как и в прошлом году, установили гигантский алый шар, внутри которого горожане могут сделать селфи или посидеть на удобных лавочках. На ветвях деревьев можно увидеть украшения в виде звезд и другую праздничную иллюминацию. Лыбедский бульвар тоже украсили гирляндами.

На площади Победы появился еще один пятиметровый шар, только синего цвета, а рядом арт-объект из цифр — 2021.

Новогодние ели установили в нескольких районах города — на площади Победы, Театральной, возле рязанского Кремля, перед зданием ЗАГСа на Московском шоссе и домом культуры «Приокский».