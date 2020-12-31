Центр «Мой бизнес» передал подарки фонду охраны женского здоровья «Мы вместе»

Фонд нуждается в следующих новых товарах: школьная канцелярия, портфели, детские наборы для творчества, конструкторы, журналы; средства гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, крем для рук и лица, детский крем); подгузники детские и взрослые; детское питание (каши и пюре).

В среду, 30 декабря, Центр «Мой бизнес» в Рязанской области передал подарки фонду охраны женского здоровья «Мы вместе». Об этом сообщила пресс-служба центра.

Первый сбор подарков был приурочен к празднованию Нового года. Весь декабрь предприниматели и неравнодушные физические лица приносили подарки и товары первой необходимости для подопечных фонда. Амбассадоры Центра «Мой бизнес» Максим Шадрин и Иван Золотарев приняли активное участие в благотворительной акции и принесли новогодние подарки детям.

Фонд «Мы вместе» помогает женщинам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Корзины для подарков будут круглогодично установлены в Центрах «Мой бизнес». Принести подарок можно в любой день.

Фонд нуждается в следующих новых товарах:

школьная канцелярия, портфели, детские наборы для творчества, конструкторы, журналы;

средства гигиены (мыло, шампунь, зубная паста, крем для рук и лица, детский крем);

подгузники детские и взрослые;

детское питание (каши и пюре).