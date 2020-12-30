Жителю Урала дали девять лет колонии за убийство ребенка

В Нижнем Тагиле осудили 35-летнего мужчину, виновного в смерти семилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам. Ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии, но через пять месяцев он умер.

В Нижнем Тагиле осудили 35-летнего мужчину, виновного в смерти семилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По данным следствия, Александра Борисов в компании еще одного мужчины и подростков стреляли по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от места, где играли дети. Выстрел одного из несовершеннолетних попал в голову семилетнему мальчику. Ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии, но через пять месяцев он умер.

«Суд счел, что Борисов осознавал характер и опасность своих действий, фактически руководя действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей… Борисову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.