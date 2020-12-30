\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
-4°
Чтв, 31
Птн, 01
-4°
ЦБ USD 73.66 -0.06 30/12
ЦБ EUR 90.21 0.08 30/12
Нал. USD 73.94 / 75.29 14:08
Нал. EUR 90.84 / 91.5 14:08
Новости
Коронавирус
Публикации
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
Вчера 20:10
1 815
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
Вчера 14:48
2 845
Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году
Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и п...
Вчера 12:08
3 086
«Званый вечер с итальянцами» подарили рязанским зрителям
В преддверии Нового года в Рязани состоялась премьера о...
28 декабря 2020 16:11
4 697
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жителю Урала дали девять лет колонии за убийство ребенка
В Нижнем Тагиле осудили 35-летнего мужчину, виновного в смерти семилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам. Ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии, но через пять месяцев он умер.

В Нижнем Тагиле осудили 35-летнего мужчину, виновного в смерти семилетнего мальчика при стрельбе по жестяным банкам. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

По данным следствия, Александра Борисов в компании еще одного мужчины и подростков стреляли по жестяным банкам из пневматической винтовки недалеко от места, где играли дети. Выстрел одного из несовершеннолетних попал в голову семилетнему мальчику. Ребенка забрали в больницу в тяжелом состоянии, но через пять месяцев он умер.

«Суд счел, что Борисов осознавал характер и опасность своих действий, фактически руководя действиями подростка, который выстрелил из пневматического оружия в сторону играющих детей… Борисову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.