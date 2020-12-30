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Юлия Рокотянская наградила воспитателей Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции
Глава Рязани наградила ценными подарками Альбину Иванову, Галину Кузнецову и Елену Морозову. Юлия Рокотянская поблагодарила воспитателей за самоотверженность, готовность пожертвовать личными интересами и пожелала крепкого здоровья и семейного благополучия.

В среду, 30 декабря, глава Рязани, председатель гордумы Юлия Рокотянская наградила воспитателей Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции. Из-за коронавируса педагоги перешли на двухнедельные дежурства и круглосуточно находились с детьми.

«В это тяжелое для всех время пандемии мы много говорим о подвиге наших врачей. Они оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом. Но сегодня мне очень хочется отметить ваш труд, ваш профессионализм и сострадание к детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вы отдаете свою любовь, доброту, заботу, ничего не требуя взамен», — отметила Юлия Рокотянская.

Глава Рязани наградила ценными подарками Альбину Иванову, Галину Кузнецову и Елену Морозову. Юлия Рокотянская поблагодарила воспитателей за самоотверженность, готовность пожертвовать личными интересами и пожелала крепкого здоровья и семейного благополучия.

Во время встречи Рокотянская обсудила с награжденными работу педагогического коллектива в условиях пандемии, трудности воспитания детей и подростков, подготовку к празднованию Нового года и Рождества, а также планы по дальнейшему взаимодействию.