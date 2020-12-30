Вжух и… На рязанской ферме сняли корову, «танцующую» под хит 2020 года

Корова «танцует» под композицию «Пчеловод» исполнителя RASA. По мнению работника фермы, животным «тоже нравятся бодрые композиции».

На ферме в Рыбновском районе сняли на видео «танцующую» корову. Местный работник поделился роликом с районной газетой, сообщает издательство «Пресса».

Мужчина по имени Алексей рассказал, что часто работает на ферме с включенной колонкой.

«С музыкой работается веселее, — пояснил он. — А сегодня увидел, что одна из коров ходит за мной, включил звук громче, и корова начала пританцовывать».

По мнению мужчины, коровам «тоже нравятся бодрые композиции».

Стоит отметить, что корова «танцует» под композицию «Пчеловод» исполнителя RASA.