\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
-4°
Чтв, 31
Птн, 01
-4°
ЦБ USD 73.66 -0.06 30/12
ЦБ EUR 90.21 0.08 30/12
Нал. USD 73.94 / 75.29 14:08
Нал. EUR 90.84 / 91.5 14:08
Новости
Коронавирус
Публикации
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
Вчера 20:10
1 815
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
Вчера 14:48
2 845
Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году
Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и п...
Вчера 12:08
3 086
«Званый вечер с итальянцами» подарили рязанским зрителям
В преддверии Нового года в Рязани состоялась премьера о...
28 декабря 2020 16:11
4 697
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Вжух и… На рязанской ферме сняли корову, «танцующую» под хит 2020 года
Корова «танцует» под композицию «Пчеловод» исполнителя RASA. По мнению работника фермы, животным «тоже нравятся бодрые композиции».

На ферме в Рыбновском районе сняли на видео «танцующую» корову. Местный работник поделился роликом с районной газетой, сообщает издательство «Пресса».

Мужчина по имени Алексей рассказал, что часто работает на ферме с включенной колонкой.

«С музыкой работается веселее, — пояснил он. — А сегодня увидел, что одна из коров ходит за мной, включил звук громче, и корова начала пританцовывать».

По мнению мужчины, коровам «тоже нравятся бодрые композиции».

Стоит отметить, что корова «танцует» под композицию «Пчеловод» исполнителя RASA.