В Старожиловском районе в аварии погиб человек
ДТП произошло в среду, 30 декабря, примерно в 11:00, на дороге «Рязань-Ряжск» в селе Гребнево. По предварительной версии, Lada Granta лоб в лоб столкнулась с Nissan X-Trail.
В Старожиловском районе в аварии погиб человек. Об этом
ДТП произошло в среду, 30 декабря, примерно в 11:00, на дороге «Рязань-Ряжск» в селе Гребнево. По предварительной версии, Lada Granta лоб в лоб столкнулась с Nissan X-Trail. В первой машине были водитель и пассажир из Старожилова, во второй — водитель и пассажир, уроженцы Старожиловского района.
Кто именно стал жертвой ДТП, не уточняется. Известно, что также есть пострадавшие. Их доставили в Старожиловскую районную больницу.