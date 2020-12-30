В Старожиловском районе в аварии погиб человек

ДТП произошло в среду, 30 декабря, примерно в 11:00, на дороге «Рязань-Ряжск» в селе Гребнево. По предварительной версии, Lada Granta лоб в лоб столкнулась с Nissan X-Trail.

В Старожиловском районе в аварии погиб человек. Об этом сообщает издательство «Пресса».

ДТП произошло в среду, 30 декабря, примерно в 11:00, на дороге «Рязань-Ряжск» в селе Гребнево. По предварительной версии, Lada Granta лоб в лоб столкнулась с Nissan X-Trail. В первой машине были водитель и пассажир из Старожилова, во второй — водитель и пассажир, уроженцы Старожиловского района.

Кто именно стал жертвой ДТП, не уточняется. Известно, что также есть пострадавшие. Их доставили в Старожиловскую районную больницу.