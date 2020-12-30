В Рязанской области заработали «Новогодние ОНЛАЙКИ»

С 31 декабря по 5 января в 12:00 жителей региона будут поздравлять Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Передать теплые слова могут все желающие.

В Рязанской области заработали «Новогодние ОНЛАЙКИ» — специально оборудованные точки с возможностью видеосвязи. Они функционируют в режиме телемоста в Касимове, Михайлове, Сасове, Скопине и Шацке, а также в Рязани — на Первомайском проспекте, Московском шоссе, улицах Ленина, Связи и Вознесенской.

С 31 декабря по 5 января в 12:00 жителей региона будут поздравлять Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Передать теплые слова могут все желающие.

Онлайн-точки работают ежедневно до 10 января с 9 до 21 часа.