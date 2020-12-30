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В Рязанской области подвели спортивные итоги года
«Вот и завершается непростой 2020 год, который принес нам и новые испытания, новые условия проведения спортивных и физкультурных мероприятий, но несмотря на это, и новые победы, новые имена в рязанском спорте, новые проекты, новые спортивные объекты. Обо всем об этом в нашем фильме „Спортивные итоги 2020“», — говорится в комментарии к ролику.

В Рязанской области подвели спортивные итоги года. Региональный минспорт выпустил фильм об этом.

«Вот и завершается непростой 2020 год, который принес нам и новые испытания, новые условия проведения спортивных и физкультурных мероприятий, но несмотря на это, и новые победы, новые имена в рязанском спорте, новые проекты, новые спортивные объекты. Обо всем об этом в нашем фильме „Спортивные итоги 2020“», — говорится в комментарии к ролику.