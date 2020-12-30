В Рязанской области осудили пьяного водителя

Жителя Милославского района Рязанской области осудили за вождение в пьяном виде. Мужчина уже привлекался к административной ответственности 24 января 2020 года за то, что ездил выпившим.

Жителя Милославского района Рязанской области осудили за вождение в пьяном виде. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчина уже привлекался к административной ответственности 24 января 2020 года за то, что ездил пьяным. Однако 30 мая он снова сел за руль без прав в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина поехал по дороге Чернава — Липяги — Змеевка, где его задержали сотрудники ДПС. Мужчину приговорили к 240 часам обязательных работ.

Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.