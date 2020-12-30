В Рязани выбрали автобусы и троллейбусы с лучшим новогодним оформлением

Конкурсная комиссия оценивала внешний вид подвижного состава, новогодний наряд экипажа и красочность украшения салона. Победителям и призерам подарили деньги.

В Рязани выбрали автобусы и троллейбусы с лучшим новогодним оформлением. Об этом сообщил сайт мэрии.

Конкурсная комиссия оценивала внешний вид подвижного состава, новогодний наряд экипажа и красочность украшения салона.

Победителями признали экипаж автобуса марки НЕФАЗ гос. № У 367 СР 62 RUS (водитель Сергей Дворянкин и кондуктор Татьяна Ларина) и экипаж троллейбуса марки ЗиУ682Г, бортовой номер 3096 (Кривов Сергей и Алешин Александр).

Призерами стали автобусы У 375 СР 62 RUS и СЕ 508 62 RUS и троллейбусы 3078 и 3088.

Победителям и призерам подарили деньги.