В Рязани прошли рейды по соблюдению масочного режима
Рейды провели работники управления по делам ГОЧС Рязани совместно с полицией. 29 декабря разъяснительные беседы провели с 13 рязанцами, в отношении одного гражданина составили протокол.
Во вторник, 29 декабря, в Рязани прошли рейды по соблюдению масочного режима. Об этом сообщил
Рейды провели работники управления по делам ГОЧС Рязани совместно с полицией.
29 декабря разъяснительные беседы провели с 13 рязанцами, в отношении одного гражданина составили протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КоАП РФ.
Рейды прошли на остановках у автовокзала «Центральный».