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В Рязани осудили мужчину за попытку ограбления магазина с «розочкой»
В Рязани осудили 41-летнего мужчину, который попытался ограбить магазин, угрожая кассиру острием разбитой бутылки. При этом он подносил «розочку» к ее лицу.

В Рязани осудили 41-летнего мужчину, который попытался ограбить магазин, угрожая кассиру острием разбитой бутылки. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили на сайте районного суда.

По информации следствия, мужчина подошел к кассе магазина, вытащил из продуктовой корзины бутылку водки и разбил ее о прилавок. Таким образом в его руке осталась острая «розочка». Мужчина стал требовать, чтобы кассир отдала ему выручку магазина в 2000 рублей. При этом он подносил острие к ее лицу. Потом он достал еще одну бутылку водки и снова разбил ее таким же способом. После этого начал пить коньяк, находившийся при нем, взял с прилавка две пачки сигарет и закурил. В момент, когда мужчина отвлекся, его задержала охрана.

Суд приговорил преступника к четырем годам тюрьмы.