В последний день года в Рязанской области потеплеет до +1
По данным синоптиков, будет облачно. Возможны небольшие осадки (до 2 миллиметров: снег, мокрый снег, морось), местами гололед, на дорогах гололедица.
В четверг, 31 декабря, в Рязанской области потеплеет до +1 градуса. Прогноз погоды
Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса.
По данным синоптиков, будет облачно. Возможны небольшие осадки (до 2 миллиметров: снег, мокрый снег, морось), местами гололед, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.