В Оренбурге мужчина задержан за убийство супружеской пары

В селе Октябрьское Оренбургской области задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в двойном убийстве. Полицейские задержали преступника. Им оказался родственник погибших.

В селе Октябрьское Оренбургской области задержан 28-летний мужчина, подозреваемый в двойном убийстве. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в региональном Следственном комитете.

В частном доме произошел пожар. Приехавшие на место пожарные обнаружили трупы 60-летнего мужчины и 58-летней женщины. На их телах было много коло-резанных ран. Полицейские задержали преступника. Им оказался родственник погибших.

«Подозреваемый, желая похитить имущество, принадлежащее потерпевшим, через окно проник в частный дом, причинил собственникам жилища множественные телесные повреждения, повлекшие их смерть на месте происшествия, после чего похитил драгоценности и денежные средства и, желая скрыть следы преступления, совершил поджег дома в трех комнатах», — сообщили в региональном Следственном комитете.