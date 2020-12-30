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В новогодние праздники рязанское ГУ МЧС переведут в усиленный режим работы
Оперативные группы будут патрулировать наиболее опасные участки дорог, контролировать их состояние, наличие заторов и ДТП. «В готовности к развертыванию находятся мобильные пункты обогрева, уточнен список стационарных пунктов обогрева», — добавили в ведомстве.

В новогодние праздники рязанское ГУ МЧС переведут в усиленный режим работы. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил врио начальника ведомства полковник внутренней службы Александр Савуков. По его словам, все мероприятия, проводимые в области с 31 декабря по 11 января, взяты на особый контроль.

«Для подразделений МЧС России этот период особенно важен и мы должны отработать так, чтобы все жители области чувствовали себя в безопасности, а в случае происшествий наши специалисты должны своевременно и на высоком уровне прийти и помощь», — цитирует Савукова пресс-служба.

Оперативные группы будут патрулировать наиболее опасные участки дорог, контролировать их состояние, наличие заторов и ДТП.

«В готовности к развертыванию находятся мобильные пункты обогрева, уточнен список стационарных пунктов обогрева», — добавили в ведомстве.