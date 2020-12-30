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В Гидрометцентре рассказали о погоде в первые дни нового года
По словам специалиста, в первые дни нового года погода будет переменчива, а также ожидаются скачки давления. Он отметил, что в Москве 1 января температура будет колебаться около нулевой отметки.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в первые дни нового года. Об этом передает РИА Новости.

По словам специалиста, в первые дни нового года погода будет переменчива, а также ожидаются скачки давления.

Он отметил, что в Москве 1 января температура будет колебаться около нулевой отметки, а позже прогнозируется похолодание на один—два градуса.

Температура ниже нуля опустится 3 января. Давление будет подрастать, после 4 января продолжится постепенное похолодание.

По его словам, подобная погода ожидается в Европейской России, центральном Черноземье, Брянской, Тверской, Новгородской, Калининградской, Мурманской областях и Карелии.