Соцети: в ДТП под Спас-Клепиками погибла женщина
Женщина попросила очевидцев сообщить подробности произошедшего. Ранее сообщалось, что машины столкнулись лоб в лоб.
В ДТП под Спас-Клепиками, которое произошло 29 декабря, погибла женщина. Об этом в Instagram сообщила дочь погибшей.
«Авария которая унесла жизнь нашей мамы, папа в больнице, близкая подруга нашей семьи в коме», — написала она.
Женщина попросила очевидцев сообщить подробности произошедшего. Ей можно написать в
Ранее появилось видео с места ДТП.