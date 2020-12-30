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Соцети: в ДТП под Спас-Клепиками погибла женщина
Женщина попросила очевидцев сообщить подробности произошедшего. Ранее сообщалось, что машины столкнулись лоб в лоб.

В ДТП под Спас-Клепиками, которое произошло 29 декабря, погибла женщина. Об этом в Instagram сообщила дочь погибшей.

«Авария которая унесла жизнь нашей мамы, папа в больнице, близкая подруга нашей семьи в коме», — написала она.

Женщина попросила очевидцев сообщить подробности произошедшего. Ей можно написать в личные сообщения.

Ранее появилось видео с места ДТП.