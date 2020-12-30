СК возбудил против Навального новое уголовное дело о мошенничестве

В Москве против Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

В Москве против Алексея Навального возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, с людей собрали пожертвования в размере 588 миллионов рублей. Деньги нужны были для поддержки некоммерческих организаций, среди которых Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации «Пятое время года», Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан «Штаб». Из этих денег Навальный потратил 356 миллионов рублей на личные нужды, в том числе отдых за границей и покупку имущества.

Теперь Алексею Навальному грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в один миллион рублей.