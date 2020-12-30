Рязанская область получит 20 миллионов на строительство ФОКа

Деньги из федерального бюджета пойдут на ФОК в селе Успенское Скопинского района. Строительство запланировано на 2021 год.

Рязанская область получит 20 миллионов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Об этом в среду, 30 декабря, на своей странице в соцсети сообщил губернатор Николай Любимов.

Деньги из федерального бюджета пойдут на ФОК в селе Успенское Скопинского района. Строительство запланировано на 2021 год.

«Спорткомплекс очень нужен жителям села, он позволит им заниматься физкультурой в комфортных условиях», — отметил глава региона.