Рязанцев предупредили о ледяном дожде

Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова пожарных и спасателей: 01, 101 (с мобильного), 112 (единый номер вызова экстренных служб), единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.