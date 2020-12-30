Рязанцев предупредили о ледяном дожде
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова пожарных и спасателей: 01, 101 (с мобильного), 112 (единый номер вызова экстренных служб), единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области — 8 (4912) 21-63-04.
В среду, 30 декабря, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на
В области ожидается ледяной дождь, гололед, на дорогах гололедица.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова пожарных и спасателей: 01, 101 (с мобильного), 112 (единый номер вызова экстренных служб), единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Рязанской области —