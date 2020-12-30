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Путин подписал закон об электронном обжаловании штрафов с дорожных камер
Владимир Путин подписал закон, согласно которому водители смогут электронно обжаловать штрафы с камер видеонаблюдения. Для этого автомобилистам необходимо подать документ через портал госуслуг.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому водители смогут электронно обжаловать штрафы с камер видеонаблюдения. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил ТАСС.

Для этого водителям необходимо подать документ через портал госуслуг. Кроме того, в электронном виде жалобу автомобилисты смогут отправить даже в суд.

Ранее законом не был установлен порядок обжалования дорожных штрафов. Автомобилисты тратили время и деньги для восстановления справедливости.