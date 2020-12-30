\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 30
-4°
Чтв, 31
Птн, 01
-4°
ЦБ USD 73.66 -0.06 30/12
ЦБ EUR 90.21 0.08 30/12
Нал. USD 73.94 / 75.29 14:08
Нал. EUR 90.84 / 91.5 14:08
Новости
Коронавирус
Публикации
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов со стороны СМИ...
Представители ООО «Костино» заявили об искажении фактов...
Вчера 20:10
1 810
Горячая война рязанской мэрии за прибыль Ново-Рязанской ТЭЦ. Энергетик...
21 декабря первые лица мэрии впервые за несколько лет с...
Вчера 14:48
2 840
Наследие «Новогодней столицы». Как Рязань украсили к 2021 году
Журналист РЗН. инфо прогулялся по областному центру и п...
Вчера 12:08
3 082
«Званый вечер с итальянцами» подарили рязанским зрителям
В преддверии Нового года в Рязани состоялась премьера о...
28 декабря 2020 16:11
4 693
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Путин подписал закон о больничных выплатах не ниже МРОТ
Владимир Путин подписал закон, согласно которому больничный будет оплачиваться суммой не ниже МРОТ. Документ позволит заболевшим получить деньги из Фонда социального страхования.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому больничный будет оплачиваться суммой не ниже МРОТ. Соответствующий документ в среду, 30 декабря, опубликовали на портале правовой информации.

Подписанный президентом документ позволит заболевшим получить деньги из Фонда социального страхования. Работодатели к материальной выплате из-за болезни сотрудника отношения иметь не будут. Ранее, после начала пандемии, чтобы поддержать население оплату больничного подняли до МРОТ до конца 2020 года.

Теперь президент сделал выплаты больничных с минимальным порогом бессрочными.