Путин подписал закон о больничных выплатах не ниже МРОТ

Владимир Путин подписал закон, согласно которому больничный будет оплачиваться суммой не ниже МРОТ. Документ позволит заболевшим получить деньги из Фонда социального страхования.

Владимир Путин подписал закон, согласно которому больничный будет оплачиваться суммой не ниже МРОТ. Соответствующий документ в среду, 30 декабря, опубликовали на портале правовой информации.

Подписанный президентом документ позволит заболевшим получить деньги из Фонда социального страхования. Работодатели к материальной выплате из-за болезни сотрудника отношения иметь не будут. Ранее, после начала пандемии, чтобы поддержать население оплату больничного подняли до МРОТ до конца 2020 года.

Теперь президент сделал выплаты больничных с минимальным порогом бессрочными.