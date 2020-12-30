Программа лояльности «СберСпасибо» запустила новогоднюю акцию «Бонусы под елку»

В период с 29 по 31 декабря включительно участники программы лояльности «СберСпасибо» смогут перевести накопленные бонусы своим друзьям и близким. Перевод доступен участникам на всех уровнях привилегий.

Программа лояльности « СберСпасибо » запустила акцию в преддверии Нового года: клиенты могут дарить бонусы другим участникам без ограничений по уровням привилегий.

В период с 29 по 31 декабря включительно участники программы лояльности «СберСпасибо» смогут перевести накопленные бонусы своим друзьям и близким. Перевод доступен участникам на всех уровнях привилегий. Для того, чтобы совершить перевод, нужно:

Зайти в раздел «Перевод бонусов» в мобильном приложении «СберСпасибо»;

Выбрать количество бонусов, которое хотите перевести в подарок;

Ввести данные того, кого хотите порадовать, и нажать «Перевести».

Подробнее об акции можно узнать по ссылке .

«Всеми способами создаем новогоднее настроение у наших клиентов — всего 3 дня накануне праздников будет возможность подарить бонусы друзьям и близким вне зависимости от уровня привилегий отправителя. Отличный вариант для тех, кто исчерпал идеи по придумыванию оригинальных подарков, ведь за бонусы получатель сможет приобрести выгодные предложения от наших партнеров», — рассказали в «Сбербанке».